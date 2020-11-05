شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية لمعلمي القاهرة.. تعرف على الشروط وموعد المقابلة الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن حاجتها لمسؤولي أنشطة التوكاتسو من العاملين بالإدارات التعليمية ،بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس الحكومية المصرية لمرحلتي ( رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الأولي ) .

وأكدت المديرية أنه سيكون هناك إحتياج لزيادة عدد مسؤولي انشطة التوكاتسو لتدريب ومتابعة وتطبيق الانشطة ،و تم التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية بالعلم والاعلان

داخل دواوين الإدارات والمدارس بالآتي:

١_ عن فتح باب التقديم على مستوي إدارتكم لترشيح عدد (٥) من العاملين بنطاق إدارتكم ممن يتوفر فيهم المهارات والقدرات الفنية والمهنية للقيام بالمهام المرفقة.

٢_ سوف يتم عمل مقابلة شخصية من خلال لجنة يتم تشكيلها من المتخصصين على مستوي المديرية بعضوية أساسية لمسؤولي التوكاتسو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠ بالمديرية.

٣- الشروط الواجب توافرها في المترشح :

أن يكون السن أقل من ٤٥

عدم وجود عجز في التخصص

تفرغ لعدد (٢_٣) من الايام أسبوعيآ للعمل بالمدارس المصرية اليابانية.

الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية في المحافظات المجاورة.

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