«يجب العزل المنزلي أسبوعين».. طبيب ينصح العائدين من «الجونة» لمواجهة كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الطبيب محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقاً، عن الخطوات التي يجب القيام بها من قبل النجوم والمشاركين في مهرجان الجونة السينمائي، بعد الإعلان عن إصابة 3 من الفنانين الذين شاركوا في المهرجان بفيروس كورونا المستجد. facebook الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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