شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق الكامل مع حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة لرصد أية تعديات مخالفة والإزالة الفورية فى المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية، مشدداً بتكثيف الحملات والتصدى بكل حزم لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها يومى 7،8 من نوفمبر الجارى واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية فى المهد لـ( 13 ) حالة تعدى على الأراضى الزراعية، حيث تم تنفيذ إزالة عدد (6) حالات تعدى بقرى الماى وشنوان وشنوفة بشبين الكوم و(4) حالات تعدى برملة الأنجب وشنشور بأشمون، كما تم إزالة حالة تعدى بالشهداء وحالتين بمنوف، مؤكداً أنه لاتهاون فى حق الدولة والتصدى بقوة لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.