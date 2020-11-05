شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين خلال فترات الليل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نعيش هذه الأيام أجواء خريفية معتدلة فيما يتعلق بدرجات الحرارة .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأجواء باردة ليلا ، ولذلك ننصح المواطنين المتواجدين خارج المنازل بعدم تخفيف الملابس .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد أمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة ولكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار على السواحل الشمالية ستكون متوسطة لغزيرة أحيانا خاصة على السواحل الشمالية الغربية .

و يشهد اليوم الخميس ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

Advertisements

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة. أحيانا ، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ) .

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.