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شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف جنوب سيناء يفتتح مبنى الخدمات بكاتدرائية شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا ابوللو أسقف جنوب سيناء، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبى العامر ببريه سيناء، والأنبا بافلى، أسقف عام قطاع المنتزه بالإسكندرية، مبنى الخدمات العامة بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، أمس، بعد أن تم تجهيزه ليستقبل نشاطات شبابية ومجتمعية مختلفة.
وأعلنت مطرانية سيناء الجنوبية، افتتاح مبنى الخدمات العامة بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، ونشرت عددا من الفيديوهات للافتتاح، وتجيهزات المبنى.
جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (4)
جانب من الافتتاح (5)
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