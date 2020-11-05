شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بجامعة حلوان لتنمية مهارات أعضاء هئية التدريس فى البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي، ومستشار البحث العلمى بالجامعة؛ ورشة عمل بعنوان فرص التمويل والمنح المتاحة محليًا وعالميًا، بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى واحدى المؤسسات المعنية بتقديم المنح المعرفة ، ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى وأدواته، هادفةً أن تكون الجامعة فى أولى صفوف الجامعات العالمية في هذا المضمار.

أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية فى بيان صادر عن جامعة حلوان حرص الجامعة واهتمامها بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث أن ورشة العمل مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المهتمين بالمشاريع البحثية وكيفية الحصول علي المنح، مما يساعد فى تطوير القدرة على البحث العلمى والابتكار، والتي يمكن أن توفر مخرجاتها حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد إلى أن فرص تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية من جهات خارجية تمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة، لدورها فى المساعدة على إجراء مشروعات بحثية متميزة يتم ترجمتها إلى أوراقٍ بحثية منشورة دولياً ذات مردود فى التصنيف الدولى للجامعة.

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وأوضح الدكتور محمد القصاص دور مركز دعم البحث العلمى فى عقد ورش العمل الهادفة إلى دعم منظومة البحث العلمى، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعى بالبحث العلمى و الوصول بالمخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي المطلوب بما يخدم الخطة البحثية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمى ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأسباب التي تعمل علي زيادة فرص تمويل الأبحاث من الجهات المانحة تأتي علي رأسها البحوث العلمية المشتركة ذات التخصصات المختلفة.

وتضمنت ورشة العمل استعراض كيفية الوصول لفرص التمويل والمنح المتاحة محليًا وعالميًا في شتى المجالات، والتمويل المؤسسي، وطرق تحسين فرص الحصول علي التمويل، والتدريب على كيفية استخدام قواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بالبحث عن المنح الممولة، واستهدف التدريب أعضاء الهيئة التدريسية، من أجل الوقوف على طرق وآلية البحث والنشر المتبعة لديهم.