شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن عن مزايدة لإدارة وتشغيل مركز التطوير بالمشاركة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقانون 203، طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة رقم (1) لسنة 2021/2020، لإدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية / قها التابع للشركة القابضة بالمشاركة مع القطاع الخاص من المستثمرين الجادين والشركات المتخصصة فى ادارة المعامل المرجعية ولمدة تعاقد 3 سنوات.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد ، أنه تم إعداد خطة لتطوير الشركات التابعة ومنها شركتى "قها وأدفينا" لتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لهم، وأيضا تطوير خطوط الإنتاج بشركات الزيوت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل زيادة معدلات الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستراتيجية، الأمر الذى سيعمل على تحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وتعاظم دور هذه الشركات فى ظل تنامى السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لشركتى "قها وإدفينا"، وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، كما يهدف التطوير إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربى والدولى وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.