شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث مع بنك التعمير الألمانى آليات تفعيل القرض الخاص بمشروع تأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى و ممثلي بنك التعمير الألماني بحضور المهندس خالد بخيت، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الرى والمهندسة هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل الأجنبي لبحث آليات تفعيل القرض الخاص باستكمال تنفيذ مشروع تأهيل الترع بطول 7000 كم والانتهاء من التنفيذ وفقا للبرنامج الزمنى المقر.

أكدت سيد أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قد وجه بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي و إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

Advertisements

كان عبد العاطي قد عرض على مسئولى بنك الإعمار منذ أيام حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر وإستراتيجية الدولة للتعامل معها والمشروعات التي تنفذها الوزارة فى ذات الشأن مثل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذى يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلو متر طولي من الترع المتعبة فى المرحلة الأول خلال عامين وكذلك مشروعات معالجة مياة الصرف الصحي والزراعي مثل مشروع مصرف المحسمة ومصرف بحر البقر لإعادة إستخدام المياة لسد الفجوة المائية وتقليل التلوث

وأضاف عبد العاطى أن الدول تستهدف مشروعات لتحلية مياة البحر على السواحل الشمالية والشرقية بهدف اعتماد المدن الساحلية خلال الأعوام القادم لتلبية احتياجات مياة الشرب