شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم 4 دورات لتطوير أداء العاملين بالمحليات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين فى مجال حصر وإدارة الأصول بإدارات التخطيط واملاك الدولة والايرادات ولجان حصر الأصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى بمراكز المعلومات وإدارت الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الالكترونية والسياحة إضافة إلى دورة فى اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إلى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء، مؤكدًا أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الادارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة .

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وشدد شعراوى على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم موضحاً أن مركز سقارة ينتهج دورًا جديدًا فى دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها حيث يتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هى الترجمة الصحفية باللغة الانجليزية لإدارات الإعلام والعلاقات العامة والترجمة الصحفية والبوابات الالكترونية والتى ينظمها المركز للمرة الأولى إضافة الى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والمخازن ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور ودورة اساسيات التحول الرقمى واستفاد منها 95 متدرباً من جميع المحافظات.