شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم وغدا 109 رحلات دولية وداخلية لنقل أكثر من 11 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصرللطيران الناقل الوطنى المصرى، غداً الجمعة، 57 رحلة جوية إلى كل من جوانزو، بيروت، بغداد، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، أبوظبي، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، جوبا، برلين(ألمانيا)، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، الرياض، القصيم، عنتيبي، إربيل، نيروبي، أديس أبابا، الرياض، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5600 راكب.

وجدير بالذكر أن مصرللطيران تسير اليوم الخميس، 52 رحلة إلى كل من تورنتو، بيروت، الرياض، أكرا، جدة، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، لاجوس، موسكو، باريس، اسطنبول، امستردام، دوالا، نيويورك، فرانكفورت، البحرين، الشارقة، عنتيبي، مسقط، الشارقة، الخرطوم، أديس أبابا، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرمالشيخ، الغردقة، أسوان، مرسى علم، الإسكندرية، و3 رحلات شحن جوي، تنقل هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.

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