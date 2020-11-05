بمساعدة زوجته.. ضبط شخص يروج لبيع منشطات وعقاقير مخدرة عبر فيس بوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص وزوجته في الشرقية لقيامهما بترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمستوردة والمهربة جمركياً عبر موقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث نشر مشاركات على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الترويج لأدوية وعقاقير طبية مخدرة وأدوية منشطة ومستوردة ومهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة وبيعها بكميات كبيرة بدون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها .

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الإدارة من تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة وتبين أنه ( حاصل على دبلوم تجارة ومالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) حيث يقوم هو وزوجته (حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بذات العنوان ) بترويج تلك الأدوية والعقاقير على عملائهم مستخدماً في ذلك سيارته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالسيارة قيادته حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة .. وبحوزتهما ( 800 ) علبة مصل لقاح الأنفلونزا خاصة بهيئات وزارة الصحة وممنوع تداولها بالأسواق ، و ( 16 ) فاتورة ورقية مدون بها بيع أصناف أدوية مختلفة بكميات كبيرة، ومبلغ مالي من متحصلات بيع الأدوية، وهاتف محمول .

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع وحيازتهما للمضبوطات وأنهما يقوما بالإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية وتسويقها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) مستخدماً سيارته للتنقل بين المحافظات لتوزيع تلك الأدوية على عملائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة بمشاركة زوجته وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع تلك الأدوية والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما .