مكافحة المخدرات تحبط ترويج صفقة حشيش بـ 2 مليون جنيه في البحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت إدارة مكافحة المخدرات في إحباط ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش في البحيرة. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام" بمشاركة مديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - 20 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفان محمول) بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية (سائق، عاطل - مقيمان بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2مليون جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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