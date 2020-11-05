المشدد 15 سنة لـ59 متهمًا وبراءة 29 آخرين بقضية "فض رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطره، اليوم الخميس، بمعاقبة 59 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بالاشتراك في تدبير تجمهر واعتصام رابعة المسلح عام 2013.

كما عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية ذاتها، وبرأت 29 متهمًا مما نسب إليهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.