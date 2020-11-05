المراقبة لحظة بلحظة.. تفاصيل افتتاح مقر مديرية أمن الجيزة الجديد(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لم تمضى شهور قليلة بعد افتتاح مقر الادارة العامة لمرور الجيزة بأكتوبر وتطوير أقسام الشرطة، حيث افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الخميس، المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، المُقام عند تقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، والذي يأتي تنفيذه في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.

ومن أبرز المعلومات عن المقر الجديد:

- مديرية أمن الجيزة تم نقلها من المبنى القديم المجاور لميدان النهضة إلى المقر الجديد بتقاطع طريق مصر إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو

-المقر الجديد تم بناؤه على أحدث النماذج المعمارية وملحق به عدد من المباني الخدمية

- يضم المبنى غرفة إدارة أزمات حديثة مزودة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسة بنطاق قطاع أمن الجيزة

- يضم المقر الجديد مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، مجهز بأحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية

- تم تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

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- الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل هذا المقر، الجديد عبر منظومة متكاملة مُزودة بأحدث الأجهزة المتطورة

- المبنى تم تنفيذه في إطار الخطط التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وأكد مصدر أمني، أن العمل يبدأ اليوم من مقر مديرية أمن الجيزة الجديد بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمبنى.

وأشار المصدر، إلى أن كافة الادارات بالمقر القديم للمديرية تم نقلها تدريجيا للمبنى الجديد عقب الانتهاء من تجهيزه ولم يتبق بالمبنى القديم سوى بعض الخدمات القليلة التي تقدم للمواطنين وسيتم نقلها أيضا.

وعن المقر القديم، ذكر أن الأرض المقام عليها ملكا لمحافظة الجيزة وفي الأغلب ستقوم المحافظة باستردادها والاستفادة منها خاصة أن المبنى كان يوجد به بعض الشروخ وقديم نوعا ما.

وكان في وقت سابق قال مصدر أمني، إن نقل مديرية أمن الجيزة يأتي ضمن خطط وزارة الداخلية الحديثة للنهوض بالأمن وتأمين المنشآت الحيوية وإزالة الحواجز الموجودة في محيط المنشآت الشرطية والشوارع والتي تتسبب في إعاقة المرور، مشيرا إلى أن الافتتاح سيتم خلال الشهرين المقبلين.

وأكد المصدر، أنه سيتم إعادة تأهيل الشوارع المحيطة بها تمهيدا لفتحها أمام المارة بشكل كامل عقب نقل مديرية الأمن خلال الشهور القليلة القادمة، لافتا إلى أنه سيتم نقل جميع الإدارات بالمبنى القديم بشارع عبد السلام عارف بوسط الجيزة إلى المقر الجديد بأكتوبر والذي تم التخطيط له وإنشاؤه على مساحات شاسعة ليشمل جميع قطاعات وإدارات المديرية وتم تصميمه على أحدث طراز معماري.

وأضاف المصدر أن نقل القطاعات سيتم تدريجيا عقب الانتهاء من عمليات التشطيبات النهائية، مؤكدا أنه لم يتم الاستقرار على تحديد نوعية نشاط مقر مبنى مديرية أمن الجيزة القديم عقب نقل القطاعات إلى المقر الجديد.