محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اشتبهت قوات الشرطة بالجيزة في جسم غريب بجوار مبنى مجلس الدولة بالدقي، اليوم الخميس. وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة. Advertisements في الوقت نفسه فرضت الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع البلاغ، لتسهيل مهمة خبراء المفرقعات وحفاظا على الأرواح. تبين بالفحص سلبية البلاغ، وأن الجسم عبارة عن كيس بلاستيك بداخله أسلاك كهربائية عثر عليه عامل نظافة. وجرى تمشيط المنطقة بواسطة الأجهزة والكلاب البوليسية دون العثور على أجسام أخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه في جسم غريب بجوار مجلس الدولة.. والمعاينة: "أسلاك كهربائية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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