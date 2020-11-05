مخلفات طيور وتكلسات أملاح.. بدء الموسم السادس لترميم معبد إسنا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأت البعثة المصرية الألمانية المشتركة بين مركز تسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار، وقسم المصريات بجامعة توبنجن الألمانية، أعمال الموسم السادس في مشروع ترميم وتوثيق معبد إسنا بمحافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس مركز تسجيل الآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري، أن أعمال البعثة هذا الموسم اشتملت على أعمال ترميم وتنظيف طبقات السناج والاتساخات وإزالة الأملاح من جدران وسقف المعبد وإظهار الألوان الأصلية للنقوش، خاصة النقوش الفلكية التي تزين سقف المعبد، والتي سبق وتمكن فريق الترميم من إظهار جزء كبير منها خلال أعمال المواسم السابقة.

وأشار الليثي، إلى أنه من المقرر أن تستمر أعمال هذا الموسم حتى الشهور الأولى من عام 2021.

Advertisements

وأوضح رئيس البعثة من الجانب الألماني، الدكتور كريستيان لايتس، أن نقوش المعبد الملونة عانت على مر القرون من تجمع طبقات سميكة من السناج والأتربة والاتساخات، بالإضافة إلى مخلفات الطيور والوطاويط، وعشش العناكب وكذلك تكلسات الأملاح.

جدير بالذكر أن معبد إسنا يقع على بعد حوالي 100 متر من الضفة الغربية للنيل بمدينة إسنا، ويعود تاريخه إلى العصر الروماني؛ حيث بدأ تأسيسه في عصر الإمبراطور الروماني كلاوديوس في القرن الأول الميلادي، وانتهى تزيينه بالنقوش في عصر الإمبراطور ديسيوس بين عامي 249 و251، وكُرس المعبد للإله خنوم في هيئة الكبش، ومعه زوجتيه.

وقد عانى خلال القرنين الـ 19 والـ 20 من الزحف العمراني، فشيدت المنازل من حوله، حتى إن منزلا بُني أمام مدخله مباشرةً متحكما في حركة الخروج والدخول من وإلى المعبد، كما استُخدم في عصر محمد على باشا مخزنًا للقطن.