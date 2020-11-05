نيابة عن السيسي.. وزير الإسكان يشارك في مراسم تنصيب رئيس تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

غادر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، القاهرة متجهاً إلى دولة تنزانيا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، والمقرر إجراؤها اليوم بمدينة "دودوما" العاصمة الإدارية لتنزانيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يقوم وزير الإسكان، بزيارة إلى مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، والجاري تنفيذه بواسطة تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، يرافقه المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد العطار، نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك لتفقد تنفيذ الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على سير العمل بالمشروع.