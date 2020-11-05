محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى جمهورية البرتغال. واستغرقت زيارة الوفد المصري للبرتغال عدة أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة رسمية للبرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.