شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل عنصر إجرامي بدمياط في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عنصر إجرامي، مطلوب، مصرعه في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة في دمياط، تبين أنه مطلوب على ذمة 6 قضايا.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد وجه بضرورة الاستمرار في استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خاصة مُتجري المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ أحكام الجنايات.

واستمر قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في ملاحقة تلك العناصر.

وتوصلت التحريات بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى قيام العنصر الإجرامي شديد الخطورة، 21 سنة، عاطل، والسابق إتهامه في 6 قضايا «سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح ناري وبلطجة، ضرب شروع في قتل وبلطجة»، والمطلوب ضبطه وإحضاره في جنايات قسم الكردى «بلطجة» وكذا المطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا بلطجة وشروع في قتل، وسرقة بالإكراه ومخدرات، والإتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر، واتخاذه من المنطقة الواقعة ما بين دائرتي مركز منية النصر، وقسم الكردي مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ونظرًا لاستهدافه وتضيق الخناق عليه، قام بالهروب والإختباء بالحي الأول بدمياط الجديدة بنطاق أمن دمياط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة بالتنسيق مع مباحث الدقهلية ودمياط ولدى استشعاره بأحد الأكمنة بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين مقتله وعُثر بجوار جثته على مسدس «ماركة حلوان» و8 طلقات منهم 3 أظرف فارغة.

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