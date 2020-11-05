شكرا لقرائتكم خبر عن كشف لغز العثور على جثة مُقيدة بالحِبال بالإسكندرية: «الشذوذ الجنسي السبب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، الخميس، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة مُقيدة اليدين والقدمين بالحبال خلف الحديقة الدولية بمنطقة محرم بك وسط المدينة.

البداية كانت إخطارًا تلقاه اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، من اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بعثور الأهالى على جثة مجهولة خلف الحديقة الدولية دائرة قسم شرطة محرم بك.

انتقل إلى موقع البلاغ قيادات المديرية وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك وتبين من المعاينة وجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه ومقيد اليدين والقدمين .

وبمناظرتها تبين وجود آثار إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم فضلًا عن أنها في بداية مرحلة التحلل، ولم يعثر على أي أوراق ثبوتية مع المتوفى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .

وأمر المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، ونشر أوصافها وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد عبدالوهاب مدير إدارة البحث الجنائى، لكشف غموض الحادث ارتكز على فحص جميع كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتوسيع دائرة الاشتباه للوصول إلى أي خيوط تقود الضباط إلى هوية القتيل ومرتكب الواقعة.

وبتفريع إحدى الكاميرات تبين أن سيارة ملاكى توقفت بمكان اكتشاف الجثة يوم الحادث، وترجل منها أحد الأشخاص، وألقى بكيس قمامة كبير الحجم.

تم الاستعلام من الإدارة العامة للمرور عن مالك السيارة وتبين أنها ملك لأحد الأشخاص يدعى (أشرف. ح.ع) 38 سنة ميكانيكى سيارات وبإجراء التحريات اللازمة تبين أنه مقيم بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، وعقب استئذان النيابة العامة، ألقى القبض عليه، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الحادث.

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وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليًا وقرر أنه ليلة الحادث تعرف على المجنى عليه بمنطقة السلسلة بكورنيش الاسكندرية واتفقا معا على ممارسة الشذوذ الجنسي بينهما بمنزل المتهم، واستقل معه السيارة.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه «بعدما مارس الشذوذ مع المجنى عليه اختلفا على تبادل الأدوار، ونشبت بينهما مشادة في الساعة الثانية صباحًا قام على إثرها بمغافلته وخنقه بواسطة حبل، ثم قيد يديه وقدميه وسحبه إلى الحمام، وتعدى عليه بقطعة حديدية عبارة عن جزء من»شكمان«سيارة، وأصابه بالرأس حتى تأكد من وفاته».

وأضاف المتهم أنه «وضع الجثة في كيس قمامة كبير الحجم ونقلها إلى سيارته وفى التاسعة صباحا ألقاها بموضع العثور عليها».

تم تحرير محضر بالواقعة، وبإحالته إلى النيابة العامة أمر المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة «القتل العمد».