شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يتفقد القافلة البيطرية بقرية إمياي بطوخ بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، القافلة البيطرية التي تنظمها المحافظة ومديرية الطب البيطري، بقرية أمياي بطوخ بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات بالهرم برئاسة الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيواني، وحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.

قامت القافله، بحسب بيان صحفي، بالكشف على أكثر من 300 رأس من الماشية بالقرية والقرى المجاورة، وتقوم القافلة بتقديم علاج مجاني للماشية وفحص الطلايق المستخدمة للتقليح بالقرى التي تم زيارتها وإجراء عمليات جراحية والرعاية التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين على استخدام جهاز السونار لفحص وتشخيص أمراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية في قري ومراكز المحافظة.

وتفقد محافظ القليوبية خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني، موجها الشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر للمحافظة، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعاله من معهد البحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

محافظ القليوبية يتفقد القافلة البيطرية بقرية إمياي بطوخ بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم

محافظ القليوبية يتفقد القافلة البيطرية بقرية إمياي بطوخ بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم