شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 5820 متر مكعب قمامة من 3 مراكز بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية ، قيام وحدة التدخل البيئى السريع برفع 4040 متر مكعب قمامة من مركز ههيا بواقع 134 نقلة ، ورفع 1105 متر مكعب قمامة من مركز أبو كبير بواقع 40 نقلة ، فضلاً عن رفع 675 متر مكعب قمامة من مركز كفر صقر بواقع 22 نقلة ، وذلك بإجمالى 5820 متر مكعب قمامة ، و196 نقلة ، باستخدام 14معدة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.

فيما أوضح فخرى عبد العزيز ، مستشار المحافظ لشؤون البيئة والنظافة والتجميل ، أنه تم التخلص من مقلب القمامة الكائن بجوار السكة الحديد بمركز ههيا تمهيداً لتشجيره ، حتى لا يتحول لمقلب قمامة مرة أخرى، وتم التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء ، كما تم التنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى ، تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على وحدة التدخل البيئي السريع ، باستمرار حملات النظافة والتجميل الموسعة ورفع المخلفات والقمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بصفة دورية، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وتكثيف عمليات النظافة بمحيط المدارس، ونقل القمامة للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين ، والمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة ، وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من ارتداء الكمامات والقفازات ، لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها ، مناشدا المواطنين بالابتسام فى وجه عامل النظافة ، وشكره الدائم على عمله فى رفع القمامة، وإهدائه قنينة ماء تروي ظمأه.