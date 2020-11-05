شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 16 طبيبًا وعاملًا بالوحدات الصحية بالفشن للتحقيق بسبب «الغياب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهنس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، إنه تم المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، الخميس، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف غياب 11 طبيبًا في مستشفى الفنت القروية، والوحدات الصحية بقرى منشاة عمرو وصفط العرفا والفنت، و5 من العاملين بالوحدات الصحية، وتم إحالتهم جميعا إلى التحقيق.
وأضاف «شاهين» في تصريحات صحفية، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن قامت بجمع وتوريد ٦٥ طن قمامة لمصنع سمسطا، وصيانة الكشافات بشارع الإبراهيمية، وتفريغ حاويات القمامة من الحى الشرقى للمدينة وفى الوحدة المحلية لقري ابسوج ودلهانس وشنرا وطلا.
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