شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، إن إجمالي حركة السفن، الخميس، 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة.