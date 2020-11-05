شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، إن إجمالي حركة السفن، الخميس، 22 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامة.
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