شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن انطلاق الحملة القومية ضد الطفيليات المعوية لطلاب المدارس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انطلاق الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية، الأحد المقبل الموافق 8 نوفمبر وحتى 19 نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع التأمين الصحي.

عقدت المديرية اجتماعا لمديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور أسامه الجمل وكيل المديرية، والدكتورة راندا محمد خيري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ومسؤول الطلاب بالتأمين الصحي.

يأتي الاجتماع في إطار الاستعداد لتنفيذ حملات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الأمراض المتوطنة في مصر، وحرصا على صحة وسلامة أبنائها من تلاميذ المدارس، وكذلك تنفيذ خطة وزارة الصحة لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن تلك الاستعدادات تأتي تزامنا مع تنفيذ الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية والمقرر تنفيذها في الفترة من 8/11/2020 وحتى 19/11/2020 بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة راندة خيري، أنه تم مناقشة تعليمات الوزارة الخاصة بالحملة وكيفية الإعداد لها وتجهيز وتدريب الفرق الطبية المشاركة، وذلك لضمان سير عملية التجريع بصورة صحيحة، لافتة إلى أن الحملة تستهدف تجريع 750 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و71 ألف تلميذ بمرحلة رياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.

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