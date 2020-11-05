شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشدد على منع التزاحم بين أصحاب المعاشات والالتزام بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التواجد والمتابعة الميدانية أثناء صرف المعاشات من البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك، والمنافذ البديلة، مع مراعاة عدم التكدس أثناء عملية الصرف، والعمل على تنظيم أصحاب المعاشات في صفوف منتظمة، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتفقد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أماكن صرف المعاشات بالمركز، وأكد على المتابعة الميدانية المستمرة لآليات تنفيذ عملية الصرف للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه انتظام الصرف، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف.

وناشد «حلمي»، أصحاب المعاشات بضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المقررة منعًا للتزاحم واتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة.