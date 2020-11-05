شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تعلن فتح متحف محمد شاكر للجمهور الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية عن فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر بمنطقة سابا باشا لزيارة الجمهور بدءً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري يوميًا من الساعة 9.30 صباحًا إلى 3.30 عصرًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر قد أهدى مؤخرًا مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفني المكون من أربعة وحدات؛ والذي يضم ما يقرب من خمسمائة عمل فني أصلي للفنان بالإضافة إلى شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التي حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.

من جانبه قال الدكتور محمد شاكر، إن ما قام به هو واجب عليه وليس إهداء وجزء بسيط لما قدمته له مصر.

وأضاف أن الإهداء هو حق أصيل ومكتسب وضريبة يجب على كل مثقف القيام به تجاه بلده ومدينته التي أحبها وأعطته الكثير، مضيفا :" إذا أعطاني الله العمر سأقتسم كل دخلي مناصفة بين أسرتي ومكتبة الإسكندرية.

والفنان التشكيلي الأستاذ الدكتور محمد شاكر هو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير حاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية ، كما ساهم في تجميل العديد من المشروعات العامة والخاصة بأعماله الفنية المتميزة من جداريات الفسيفساء والزجاج الملون، هذا بالإضافة إلى أعماله الفنية المقتناة لدى الأفراد والمؤسسات الرسمية والهيئات الحكومية المصرية والدولية.

يقع مقر المتحف بالعقار رقم 309 طريق الجيش، بمنطقة سابا باشا كورنيش الإسكندرية.

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الأحد - مكتبة الإسكندرية تفتح متحف محمد شاكر للجمهور

الأحد - مكتبة الإسكندرية تفتح متحف محمد شاكر للجمهور

الأحد - مكتبة الإسكندرية تفتح متحف محمد شاكر للجمهور