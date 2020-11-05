شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يجتمع مع مدير الأمن لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل أيام قليلة من بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 والتي ستنطلق يومي ٧ و٨ من نوفمبر الجاري، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، اجتماعًا مع اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بحضور نائب مدير الأمن، لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير الأمن على تأمين جميع اللجان والمقار الانتخابية من الداخل والخارج، وتوفير حرم آمن للمواطنين، ورفع جميع السيارات من أمام جميع اللجان، لظهور المحافظة بشكل مشرف مثلما حدث أثناء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور الوطنى لرجال الشرطة، وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين، ومواصلتهم للعمل ليلا ونهارًا، ودورهم المشرف في أي حدث أو مناسبة مهمة للبلاد، مقدمًا الشكر والتقدير لرجال الشرطة بقيادة اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، الذين استعدوا مبكرًا من أجل تأمين انتخابات مجلس النواب والخروج بشكل مشرف ومنظم، مؤكدًا «أننا جميعًا نثمن جهود رجال الأمن في الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين».

يذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم أول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي بإجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين على ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحًا.

والدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب ١و٢ وأحياء المناخ والزهور بإجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين على ٥٢ مركزًا انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشحًا.

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