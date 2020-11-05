شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومنظفات مجهولة المصدر فى حملة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية على المحال التجارية، أسفرت جهودها عن تحرر محضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لاستخدامه إسطوانة بوتاجاز منزلي في غير الغرض المخصص له، وتم التحفظ على الاسطوانة على ذمة المحضر، كما تم تحرير محضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب محلات بيع المنظفات، لحيازته صابون سائل مجهول المصدر، وتم التحفظ على ٥ جراكن صابون سائل بكل جركن ٥ كيلو صابون بإجمالي ٢٥ كيلو صابون سائل على ذمة المحضر، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ا د ط ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية

كما تم تحرير محضر جنح ا د ط، ضد أحد الجزارين بالمدينة لقيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على كمية مقدارها ٧ كيلو لحم بقرى على ذمة المحضر، ومحضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب المحلات التجارية الكبرى بالمدينة، وذلك لحيازته رنجة وأطباق فراخ متبلة ولحم مفروم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كمية مقدارها ١٢ كيلو رنجة، وكذلك ١١ طبق فراخ متبلة زنة الواحد كيلو وربع بإجمالي ١٥ كيلو فراخ متبلة، وعدد ٤ طبق لحم مفروم زنة الواحد ٦٠٠ جرام وجمعيها منتهية الصلاحية، فضلا عن تحرير محضرين حنج ا د ط، ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ .