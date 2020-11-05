شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يفتتح قاعة الرسم بكلية الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه تم وضع خطة لتطوير كلية الهندسة بالحرم الجامعي في ابوالريش.

وتضم الخطة تطوير مباني ومقرات وقاعات ومدرجات وفصول دراسية بكلية الهندسة التي أنشئت منذ عام 1995 ولم يشملها التطوير .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب كان لزاما علينا وضع خطة التطوير التي أصبحت مطلبا هاما وأساسيا لتحسين البنية التحتية لخدمة العملية التعليمية والبحثية المقدمة للطلاب بكلية الهندسة وجميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك الجهاز الإداري بالكلية.

واكد الدكتور احمد غلاب علي أهمية تنفيذ خطة التطوير حاليا من قاعات الحاسب الآلي ووحدة تكنولوجيا المعلومات والعمة علي ربها بالإنترنت فائق السرعة، كما جاري العمل لانشاء مركز ابحاث الذكاء الاصطناعي وجاري إعادة تطوير وتأهيل مكتبة الكلية والعمل علي رفع كفاءة معامل قسم الهندسة المدنية ومعامل قسم الهندسة الكهربائية بالكلية ومعمل خواص ومقاومة المواد ومعمل التربة ميكانيكا الأساسات ومعمل المساحة ومعمل الميكانيكا.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن كلية الهندسة أنشئت عام 1995 تتضمن ثلاثة أقسام وهي قسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة الكهربائية وقسم الهندسة المعمارية وتقوم كلية الهندسة بخدمة المجتمع والبيئة المحيطة وتعمل علي إيجاد حلول للمشكلات الهندسية،ولها تعاون وثيق مع الجهات المعنية المختلفة بمحافظة أسوان .

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه تم اليوم افتتاح قاعة وصالة الرسم بكلية الهندسة والتي تسع عدد 84 طالب وطالبة وذلك لخدمة طلاب فرقة اعدادي ولخدمة جميع طلاب الكلية بمختلف الاقسام ويأتي افتتاح قاعة الرسم في إطار خطة تطوير الكلية لخدمة المنظومة التعليمية ورفع كفاءة آليات وأساليب البحث العلمي الأكاديمي والبحث التطبيقي .

وذكر الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي للجامعة بأن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة أصبح يتبوء مكانه بارزه وسمعة علمية طيبة لدي العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية .

حيث نجح المركز في توقيع بروتوكولات تعاون منها هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الري والموارد المائية وذلك لتحسين منظومة الموارد المائية علي مستوي الجمهورية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وقام المركز بحل العديد من المشكلات الهندسية العاجلة و الطارئة داخل محافظة أسوان في جميع المجالات الهندسية من كباري ومباني وأعمال طرق .