شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية تتفقد مطار برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أوكوبو كيوكو، مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر بزيارة تفقدية لمطار برج العرب، وذلك لمتابعة مراحل إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة بمطار برج العرب وفقاً لإتفاقية تعاون مشترك عام 2016 لتوسيع وتحديث المطار، رافقها أثناء الجولة الطيار محمد راشد، مدير المطار.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنمية موارد الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية وتوفير مشروعات خدمية للمسافرين داخل مدينة برج العرب.

وخلال الزيارة استمعت مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية بمصر إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات المطار الذي يتضمن خطط وتصميم المبني الجديد ليكون «صديقا للبيئة» ويأتي ذلك وفق توجهات الدولة المصرية لمحاربة التلوث، والحد من آثار التغير المناخي، كما أنه من المقرر استخدام التكنولوجيا اليابانية المتقدمة لتشغيل المطار بالطاقة الشمسية، وأنظمة عالية الكفاءة لتكييفات الهواء والإضاءة، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة ضمن مفهوم هذا النوع من المطارات صديقة البيئة.

وفى نهاية الجولة، قام «راشد» بتقديم درع الشركة المصرية للمطارات لمدير هيئة التعاون الدولي اليابانية بمصر تقديرًا للتعاون المثمر من قبل هيئة التعاون اليابانية في مصر «جايكا» في تطوير المطارات المصرية.

زيارة مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لمطار برج العرب

زيارة مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لمطار برج العرب

زيارة مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لمطار برج العرب

زيارة مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لمطار برج العرب

زيارة مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لمطار برج العرب

زيارة مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لمطار برج العرب