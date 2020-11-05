شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لفرق الجوالة حول أهداف ومبادئ الحركة الكشفية بمراكز شباب الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم برنامج تدريبي لفرق الجوالة والجوالات أعضاء مراكز الشباب، حول أهداف ومبادئ الحركة الكشفية، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 18 و19 نوفمبر الجاري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الثالثة عصرا بمركز شباب ساحة بحري التابع لإدارة شباب الزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الدورة تنمية معارف ومهارات واتجاهات أعضاء فرق الجوالة والجوالات، وتعريفهم بأهداف ومبادئ الحركة الكشفية وخلق بيئة تفاعلية، وتطبيق التقاليد الكشفية وممارسة الفنون والمهارات الكشفية بكفاءة وتوظيف البرنامج الكشفي المتكامل في الوحدة، وفهم أساليب وفن القيادة وأسس الإتصال الفعال وإدارة اجتماعات الوحدة الكشفية ،وكيفية تنظيم مخيم اليوم الكامل وتنمية الموارد الكشفية، وربط الحركة بالدور التربوي في تنشئة الشباب والفتيات ليكونوا أجيال صالحة لبناء وخدمة الوطن.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.