شكرا لقرائتكم خبر عن «التفتيش الصيدلي»: ضبط كميات من المنشطات الجنسية المحظور تداولها في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت أجهزة التفتيش الصيدلى بأسوان، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة لمراقبة تداول الأصناف الدوائية ومستحضرات التجميل بعدد من أماكن البيع داخل مدينة أسوان، تحت إشراف الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد محمود، مدير إدارة الصيدلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 885 علبة دواء «مرهم وكريم»، بعضها مسجل بوزارة الصحة، محظور تواجدها بمثل تلك المحال، وبعضها مُهرَّبة غير مسجلة بوزارة الصحة، محظور تداولها بالبلاد، كما تم ضبط 54250 قرصًا وكبسولة لأدوية وأصناف منشطة جنسيًا مُهرَّبة، غير مُسجَّلة، محظور تداولها بالبلاد، وأيضًا 638 كيسًا من أدوية منشطات جنسية مُهرَّبة، و1100 قطعة لبان منشطة جنسيًا مُهرَّبة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 695 قطعة حلوى شوكولاتة منشطة، مُهرَّبة، و395 عبوة من الجيلات المنشطة جنسيًا، مُهرَّبة، غير مُسجَّلة، محظور تداولها بالبلاد.