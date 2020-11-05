شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: انتظام العمل بمحطات المياه بمركزى مغاغة وبني مزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انتظام العمل بمحطات مياه الشرب بمركزي مغاغة، وبني مزار، بعد توقف عدة ساعات، بسبب ارتفاع درجة العكارة بمياه النيل بسبب السيول.

وقال «الشهاوي» إن عمليات الرصد والتحليل كشفت عن انخفاض نسب العكارة بمياه النيل، مما أدي إلى إعادة تشغيل المحطات مرة أخرى.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، قد أعلنت غلق عدد من محطات المياه بمركزي مغاغة وبني مزار، بسبب ارتفاع نسب العكارة بنهر النيل، بسبب مياه السيول، وتشغيل محطات بديلة لتوفير المياه النقية للمواطنين.