شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن خطة التأمين في انتخابات مجلس النواب.. واستنفار أمني بكل المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت وزارة الداخلية حالة الطوارئ، من خلال استنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، تواصل استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس النواب، بمختلف مديريات الأمن التي تشهد المرحلة الثانية.

وقالت الداخلية: «إعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها».

وأضافت: «وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها».

وتابعت: «تم الدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام».

وأكدت الوزارة: «قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة».

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كل الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعى المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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استعداد أمني بكافة المديريات لتأمين انتخابات النواب

استعداد أمني بكافة المديريات لتأمين انتخابات النواب

استعداد أمني بكافة المديريات لتأمين انتخابات النواب

استعداد أمني بكافة المديريات لتأمين انتخابات النواب