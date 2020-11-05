شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح: إعلام أمريكا ينتقد شبابنا ويهلل لمرشح الـ78 سنة.. يا كدابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، أداء الإعلام الأمريكى المنحاز ضد الشؤون المصرية، وما كان يردده من مزاعم عن مقاطعة الشباب للانتخابات، بينما يقف اليوم مهللا لمرشح فى العقد الثامن من عمره، واصفا هذا السلوك بالكذب.

وقال رئيس تحرير الخليج 365، فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يعنى الإعلام الأمريكى فلقنا بالكلام عن الشباب، وسخروا مننا لما كانت طوابير الانتخابات عندنا فيها اتنين بس شعرهم أبيض، ويقولك الشباب يقاطع، ودلوقتى المنافس الرئيسى اللى عاملينه أمل الأمة عنده 78 سنة وشبهات ألزهايمر".

وأضاف خالد صلاح منتقدا تناقض الإعلام الأمريكى ومعالجته الموجهة: "‏مش عاوزين نسمعكوا تانى تتكلموا عن بلادنا يا كدابين.. يا كدابين".