شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة رسمية للبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى إلى جمهورية البرتغال ، فى زيارة رسمية استغرقت عدة أيام .

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