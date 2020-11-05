شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تمد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع بالغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى ،كما تقوم المنافذ بصرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر الجارى . Advertisements على جانب اخر تواصل الشركات المنتجة لكمامات القماش، توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة للوزارة، وذلك لتوزيعها على بقالى التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيدا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر يتراوح بين 6 و8.5 جنيه، على حسب نوعية الكمامات، فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية، من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، كما تقوم الوزارة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمليات صرف الكمامات على بطاقات التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يثبت تلاعبه فى عمليات الصرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التموين" تمد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع بالغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.