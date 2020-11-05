شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الروم الأرثوذكس ينعى وفاة أحد كوادر الجالية اليونانية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وفاة السير نيكولاس بوليتيس، والد مفوض الجالية اليونانية فى مصر وأحد كوادرها.

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وأعرب البطريرك فى نعيه عن حزن كنيسة الإسكندرية لفقدانها أحد أبنائها المحبوبين، داعيا الله أن يشمله برحمته، كما نقل تعازيه الأبوية إلى زوجة المرحوم نيكولاس بوليتيس وابنة ويلي بوليتوس مفوض الجالية في المجتمع اليوناني في القاهرة ، متمنياً أن تبقى ذكراه خالدة.

وأوضح الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، في بيان له، أن الرئيس كوستاس ميخيليديس ومجلس إدارة جمعية المصريين اليونانيين، أعربا عن عميق أسفه على "فقدان" نيكولاس بوليتيس وعن تعازيه القلبية لأسرته وأقاربه.