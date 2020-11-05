شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف بفحص مخرات السيول على مستوى الجمهورية للتأكد من جاهزيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بإعادة المرور على كافة مخرات السيول بالإدارات العامة للرى، لمتابعة ومراجعة تلافى كافة الملاحظات عن المرور السابق للوقوف على جاهزية المخرات لاستقبال الأمطار والسيول .

و تم المرور على مخر سيل (المنشى-الودى-الصف) بهندسة ري الصف كما تم المرور على مخر سيل (غمازه الكبرى - التبين - كفر علو) بهندسة رى حلوان بالإدارة العامة لرى حلوان، علاوة على المرورعلى مخرات السيول التابعة لإدارتى رى شرق و غرب قنا.

وأضاف عبدالعاطى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أنه يتم متابعة موقف الأمطار وجاهزية مخرات السيول، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال السيول الناتجة، مشيرا إلى أن غرف العمليات فى المحافظات متصلة بالغرفة المركزية فى الوزارة، وتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

Advertisements

الجدير بالذكر أن جميع التحذيرات الخاصة بتنبؤات الطقس تؤخذ بعين الاعتبار، وفقًا لخطة موضوعة والموارد المتاحة، إلى جانب وجود متابعة على أعلى مستوي بدءاً من غرفة عمليات مجلس الوزراء التى تضم ممثلى الوزارات والجهات المعنية وأيضًا غرفة الطوارئ المركزية بمقر الوزارة والغرف التابعة لها بمحافظات السيول بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التواصل بين كافة المواقع والقيادات حيث تصل إليهم نشرة التنبؤ بالأمطار، وأماكن هطولها، وحجمها لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتقليل المخاطر باستخدام الخرائط التوضيحية علي تليفونات المحمول.

وتم التوجيه بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .