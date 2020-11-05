شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ارتفاع عدد تحليل عينات صادرات الخضر والفاكهة إلى 1000 عينة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هند محمود مدير المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه بعد دخول أجهزة جديدة للمعمل ارتفعت قدرته فى عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية حاليا إلى 700 عينة تمثل شحنات تصديرية للخضر والفاكهة، ونتوقع وصول العينات إلى 1000 عينة، تمثل شحنه تصدير فى اليوم الواحد مع بداية الموسم الجديد.

وأوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المعمل يواصل تنفيذ خطة التوسع فى تحليل عينات الصادرات الزراعية وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا " لضمان انسيابية الصادرات الزراعية والمساعدة فى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية ،ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لتحليل العينات يساهم فى تسهيل إجراءات التصدير وزيادة قدرة الدولة على تصدير الحاصلات الزراعية وضمان دقة النتائج التى تحقق الاستدامة فى عمليات التصدير، مشيرا إلى إنه يتم تحليل العينات بصورة رسمية من خلال التعاون مع الحجر الزراعى المصرى ، وهيئة سلامة الغذاء، أو بواسطة تحليل عينات من جهات آخرى سواء مصدرين أو مزارعين.

وقالت " هند " أنه انطلاقا من دور المعمل فى المحافظة على جودة وسلامة الغذاء المصرى، وتماشياً مع ثقة عملائنا (سواء من جانب المصدريين او من مختلف الجهات المعنية) على مدار 26 عام فى أجراء أغلب ملوثات الغذاء، قام المعمل بإدخال جهازين جديدين الى مجموعة عمل تحاليل العناصر الثقيلة.

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وتم زيادة عدد ساعات استقبال عينات المنتجات الزراعية خاصة " الخضر والفاكهة " من الجمهور والمصدرين بواقع 3 ساعات يوميا، وذلك فى اطار دور المعهد للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم ، مشيرة الى إن ذلك يأتى فى سبيل المساهمة فى حل كافة العوائق التى قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين ، وخاصة من ابناء المحافظات البعيدة، كذلك المساهمة فى تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة الى انه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر الى الساعة الثامنة مساءا، من يوم الاحد وحتى الخميس اسبوعيا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساءا.

كان المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية، أعلنت تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج ICP-OES ليصبح لدى المعمل جهازين ICP-OES، وتعد هذه الأجهزة الأفضل فى تحليل العناصر المعدنية المختلفة فى جميع المواد سواء كانت غذائيه او مياه، تصل دقة هذه التحاليل الى جزء فى البليون وسرعه فائقه فى الاداء، وبإمكانه ان يقيس الى 73 عنصر معدنيا فى العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينه فى دورة التشغيل الواحدة.

وأيضاً تم تركيب وتشغيل جهاز بلازما الحث المزدوج المزود بمطياف الكتلة ICP –MS ليصبح لدى المعمل جهازين ICP –MS تعد هذه الأجهزة الأدق فى تحاليل العناصر المعدنية حيث تصل دقتها الى جزء فى التريليون، وبإمكانها أيضاً قياس 73 عنصر معدنيا فى العينة الواحدة من خلال حقنة واحدة ولعدد 240 عينه فى دورة التشغيل الواحدة.