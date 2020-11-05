شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: مصر كانت سباقة فى اتخاذ خطوات لمواجهة تأثيرات كورونا على المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى الحوار الافتراضى، الذى نظمه مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام حول "النهوض بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن فى ظل الأوضاع الحالية دور القيادات النسائية في منع النزاعات المسلحة والحفاظ على السلام"، والذى يأتى فى إطار تحضيرات مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام للنسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستداميين وقيام مصر بالاعداد لخطة عملها الأولى حول أجندة المرأة والسلم والأمن.

افتتح اللقاء السفير أحمد عبد اللطيف ، مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسويه النزاعات وحفظ وبناء السلام ، وبمشاركة كل من السفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الدولية والشئون الاجتماعية والإنسانية، و الدكتورة جوليا سكوروبسكا - مستشارة سياسية بالسفارة البريطانية في مصر،و السيدة كريستين عرب ، الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر.

وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها باجتماع اليوم الذى يهدف إلى التعلم وتبادل الخبرات والتجارب القيمة فى الحفاظ على السلام واستدامته خلال جائحة مدمرة مثل جائحة كوفيد-19 التى تؤدى إلى تفاقم ويلات النزاعات المسلحه وتعيق التقدم، معربة عن أمنياتها فى العمل معاً على تحديد الفرص المتاحة ومناقشة كيفية تحقيق التغيير الإيجابى، وتعزيز التعاون في مجال تمكين المرأه والفتاه.

وأكدت رئيسة المجلس أن العالم لم يشهد لفترة طويلة من الزمن أزمة خطيرة مثل أزمة تفشي كوفيد-19 التى نشهدها الان ، مشيرة إلى أنها كارثة متعددة الأوجه ذات تأثير مدمر للغاية على الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لحياة الافراد في جميع أنحاء العالم، سواء كانوا يعيشون في سلام أو يعانون من نزاعات مسلحه ، إلا أن الواقع يؤكد أنه بينما يتأثر الجميع من اثر تفشي كوفيد - 19، فإن النساء والفتيات هن الاكثر معاناة وتاثرا بعواقب هذه الازمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن الحكومة المصرية كانت سباقه في اتخاذ خطوات حثيثة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المرأة والفتاة ، مضيفة الى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأطلقت "تقارير السياسات " لرصد تنفيذ تلك البرامج والسياسات، حيث تم اعتماد أكثر من 106 إجراء وقائي للاستجابة لكوفيد - 19.

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وأضافت دكتورة مايا مرسى، أنه وفقًا لتقرير اعده كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن مصر تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها الدول حول العالم لدعم النساء أثناء تفشي كوفيد-19، ،وكشف التقرير ايضا أن عدد الإجراءات التى اتخذتها مصر وفقًا لمعايير الأمم المتحدة بلغ 21 إجراء وتدبير، وهو أعلى مستوى تم اتخاذه فى منطقتى الشرق الاوسط وغرب آسيا منذ بداية الأزمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن النساء والفتيات هن أكثر من يعانين في حالة تفشي الأوبئة والتهديدات المتعلقة بالصحه خاصة في حالات النزاع المسلح وما بعده ، حيث تكون أنظمة الرعاية الصحية في هذه الدول غير قادرة على التعامل مع حالات تفشي الفيروس.

وأوضحت مايا مرسي أن مصر بإعتبارها عضو مؤسس للأمم المتحدة ورائد في الحفاظ على السلام الدولي والإقليمي ، فهى تساهم بشكل كبير في التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حل النزاعات المسلحة وعمليات حفظ وبناء السلام، مشيرة إلى أن مصر تأتي في المرتبة السابعة بين أكبر المساهمين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، وإحدى الدول الرائدة التي دعمت بشكل فعال عمليات حفظ السلام منذ إنشاء أول قوات لها في عام 1948.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تضع أجندة المرأة والسلم والأمن في قلب جهودها ومساعيها لتحقيق السلام، مشيرة الى أن مصر تشهد حاليًا تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.، وهو ما يعكس توفر إرادة سياسية قوية والتزامًا صادقًا والذي يتم ترجمته إلى استراتيجيات وبرامج لتمكين النساء والفتيات.

وأشارت مرسى أن مصر أعلنت فى مايو 2019 أنها ستضع خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير خطة العمل الوطنية من خلال شراكة ثلاثية بين وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية وحفظ وبناء السلام ، بالإضافة إلى المشاورات مع الشركاء الوطنيين والدوليين الحكوميين وغير الحكوميين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن خطة العمل الوطنية المصرية ستعمل على تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية والعربية من خلال تعزيز دور المرأة الأفريقية والعربية كصانعة السلام فى حالات النزاعات المسلحة وما بعدها، الذى ينبع من دور مصر كقائد في الحفاظ على السلام الدولي والإقليمي وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.