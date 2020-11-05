شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 9 معلومات عن مقر مديرية أمن الجيزة الجديد بعد افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة، بتقاطع طريق مصر – إسكندرية الصحراوى مع محور 26 يوليو، وفي الفيديو التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المقر الجديد. -الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة - اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة شاركا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية مراسم الافتتاح - مديرية أمن الجيزة تم نقلها من المبني القديم المجاور لميدان النهضة إلى المقر الجديد بتقاطع طريق مصر اسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو -المقر الجديد تم بناؤه على أحدث النماذج المعمارية وملحق به عدد من المباني الخدمية Advertisements - يضم المبني غرفة إدارة أزمات حديثة مزودة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسة بنطاق قطاع أمن الجيزة - يضم المقر الجديد مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، مجهز بأحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية - تم تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة - الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل هذا المقر، الجديد عبر منظومة متكاملة مُزودة بأحدث الأجهزة المتطورة - المبني تم تنفيذه في إطار الخطط التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.

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