شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بشأن اتفاقية الشروط التجارية بين وزارة المالية والإمارات (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 45، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبوظبي الأول وآخرين الموقعة بتاريخ 20 /7 /2020.

ونص القرار على مادة وحيدة، الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبوظبي الأول وآخرين الموقعة بتاريخ 20 /7 /2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

للإطلاع على الاتفاقية: