شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول صور أسياخ تسليح بلاستيك.. «غرفة الإسكندرية»: «تتنافى مع العقل والمنطق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء مواد الأسمنت في الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن ما يثار حول تداول أسياخ تسليح مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية كبديل للحديد التقليدي «لا يعدو كونه كلام سوشيال ميديا للاستهلاك المحلى ويتنافى مع العقل والمنطق، فضلاً عن كونه غير صادر عن جهة علمية أو بحثية معتمدة حتى يتم الاطمئنان إليه والاعتداد به لذلك لن نعتد به على هذا النحو على الاطلاق».

وأوضح «مخيمر»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه لو أعلنت جامعة رسمية أو معهد بحثى أو مركز تشييد وبناء معتمد عن التوصل إلى بديل للحديد التقليدى وانتاج أسياخ بلاستيك مقوى، سيتم الاعتداد به ورفع القبعة للجهة ذاتها، معلنا رفض شعبة وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، الاعتراف بها والاعتداد بمكوناتها.

وتابع: «رواد سوشيال ميديا كل شوية يطلعلونا بحاجة جديدة، إحنا لسه مخلصناش من موضوع المبانى الكمرية الحديدية علشان يطلعولنا بالأسياخ البلاستيك».

كان رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قد تداولوا صور أسياخ تسليح مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية GFRP (فيبر البازلت وفيبر السيليكا المقاوم للقلويات)، بديلاً عن الأسياخ الحديدية التقليدية، زاعمين أنها قابلة للثنى والتشكيل والتجنيش بالمعدات اليدوية بالموقع، وتتحمل إجهاد شد ضعف الحديد التقليدي، وتحد ويتماسك في الخلطة الأسمنتية باتحاد كيميائي ناتج من تبادل جزيء بين الفيبر والأسمنت وذلك يعطى خرسانة شديدة الصلابة، وغير قابل للصدأ أو التأكسد أو التآكل فيعطى خرسانة عمرها الزمني لا يقل عن ضعف الخرسانة التقليدية، وعند خطر الحريق يحافظ على تماسك الخرسانة من الانهيار لأنه غير قابل للتمدد بالحرارة، كما يتميز بكون زنة ثلث الحديد التقليدى وذلك يوفر في أساسات المبنى، وصناعة هذا البديل من الفيبر لا تلوث البيئة نهائيا مثل صناعة حديد التسليح التقليدي ويوفر المال لقلة تكاليف خاماته وتكاليف صناعته.

تداول صور اسياخ تسليح باستيك يتحمل ضعف الحديد التقليدى ويزن ثلثي وزنه .. و"غرفة الإسكندرية":"لن نعتد به" (صور)