شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم معسكرًا للجوالة والخدمة العامة بمشاركة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة جنوب الوادي، معسكراً للجوالة والخدمة العامة بمشاركة طلاب الجامعة، للاشتراك في أعمال الصيانة والتجميل التي تجرى داخل الجامعة لإبراز النسق الحضاري والتجميلي في بداية العام الدراسي.

من جانبه، قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، إن المعسكر بدأ في اليوم الأول من نوفمبر الحالي ويستمر حتى يوم الخامس من نوفمبر بمشاركة عدد 20 طالب من طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بين كافة الطلاب المشاركون في المعسكر للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأجرى الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية لأعمال المعسكر التي شملت قص وتقليم الأشجار، مشيدًا بمجهودات الطلاب المشاركين في المعسكر، وحثهم على بذل قصارى جهودهم من أجل إظهار الجامعة بمظهر حضاريًا متجمل بسواعد أبنائها الطلاب.

وذكر أحمد حسن، مشرف عام نشاط الجوالة، أن «الهدف من إقامة هذه المعسكرات هو توعية الطلاب بأهمية المشاركة التطوعية وغرس روح العمل الجماعي بما يعزز قيم الانتماء والولاء وحب الوطن».