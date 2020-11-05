شكرا لقرائتكم خبر عن معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بـ«المولد النبوي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رأس الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وفدًا من المنطقة الأزهرية لحضور احتفال محافظة الإسكندرية بالمولد النبوي الشريف، مساء الأربعاء، رافقه إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة والوعظ بالإسكندرية، وعلاء العريان مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وألقى «هاشم» كلمة الأزهر الشريف، تناول فيها بعض العبر من السيرة العطرة للنبي «صل الله عليه وسلم»، ثم كلمة الكنيسة، تلاها عدة فقرات من المدح والإنشاد في حب الرسول الكريم.

وفي ختام الحفل، تم تكريم طلاب الأزهر المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، وهم إلياس أحمد جمال من معهد النور الابتدائي، ومحمد أحمد حسن من معهد أبوقير الإعدادي، ويوسف أشرف من معهد أبوالعيون.

وفى شأن متصل، تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، معهد فتيات العصافرة الإعدادي، لمتابعة سير العملية التعليمية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وأقام عدد من المعاهد احتفاليات رمزية بالمولد النبوي الشريف، وارتدى بعض الطالبات مجسمات لحلاوة المولد النبوى، وتم تخصيص فقرات الإذاعة المعهدية في حب الرسول «صل الله عليه وسلم».

وشدد الوكيل الشرعى للمنطقة خلال الزيارة، على ضرورة مسايرة المعلمين لخطة توزيع المناهج، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالبات داخل الفصول، ومتابعة نظافة المعهد وملحقاته، والتنبيه على متابعة أسطح المعهد، والتأكد من خلوها من مياه الأمطار.

وفى نهاية الحفل تم تكريم معلمات الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية، وأوائل الطالبات في العام الماضي وبعض العاملين.

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)

بمجسم حلاوة المولد .. معاهد الإسكندرية الأزهرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف .. وتكريم أوائل الطالبات (صور)