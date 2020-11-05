«شعراوي» يوجه محافظي المرحلة الثانية لانتخابات النواب باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظي المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال ادلائهم بأصواتهم.

ورفعت الأجهزة التنفيذية في محافظات المرحلة الثانية، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، استعداداتها واتمام التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات يومى ٧ و٨ نوفمبر الجاري.

وشدد الوزير في تصريحات صحفية الخميس، على الإلتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين، موجها بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الثانية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأكد الوزير على الدور الإيجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع في تشجيع وحث الأسرة على المشاركة الايجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والادلاء بصوتها، لافتا أن المرأة المصرية دائماً تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.

وقال الوزير إنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتي الداخلية والصحة وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم، موضحاً أن المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقري لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الايجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية .

وتابع أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً انه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية .

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وحث «شعراوي» مواطني محافظات المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة وممارسة حقهم الدستوري بإختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور ايجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري.