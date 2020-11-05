شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العريش يطالب المواطنين بسرعة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، عن طريق المركز التكنولوجي.

وقال رئيس المدينة في تصريحات صحفية، الخميس، إن لجنة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء تسلمت حتى الان 3700 طلبا للتصالح من المواطنين بمختلف مناطق وأحياء العريش والقرى التابعة، مطالبًا الأهالي بسرعة التقدم إلى مجلس المدينة للتصالح في جميع المخالفات المضافة على تراخيص المبانى في موعد غايته آخر شهر نوفمبر ٢٠٢٠ «حتي لا يتعرض ملاك المبانى المخالفه إلى تطبيق قانون الإزالة على المخالفات»، كما طالب من تقدموا بطلبات للتصالح سرعة استكمال ملفات التصالح لبدء اللجان في حصر مخالفات البناء والانتهاء منها .