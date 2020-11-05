شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا: تخصيص قاعات دراسية لتسجيل وبث المحاضرات عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، عن تخصيص 4 قاعات دراسية بكلية العلوم لتسجيل وبث المحاضرات عن بعد، وأنه تم تجهيزها بجميع الوسائل التعليمية والتكنولوجية، اللازمة للتواصل المباشر مع الطلاب خلال المحاضرات التفاعلية عن بعد.

وكان رئيس الجامعة قد قام بافتتاح أعمال التطوير للمعامل وقاعات الدرس والمحاضرات لبرنامج "تقنية المعلومات" الجديد بكلية العلوم؛ استعداداً لتقدم البرنامج للاعتماد.

وأكد رئيس الجامعة بأن برنامج تقنية المعلومات بكلية العلوم يحظى بإقبال كبير من الطلاب، كأحد البرامج الجديدة بالجامعة، ضمن مخططاتها للتوسع في افتتاح برامج جديدة ومتميزة للطلاب للارتقاء بهم وإعدادهم لمواكبة المتطلبات الحديثة والمعاصرة لسوق العمل، وصقلهم علمياً وأكاديمياً.